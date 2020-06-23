Balıkesir yağmura teslim oldu...Evler ve iş yerleri göle döndü Balıkesir yağmura teslim oldu.

Balıkesir yağmura teslim oldu...Evler ve iş yerleri göle döndü

-Savaştepe'de ev ve iş yerlerini su bastı

BALIKESİR - Balıkesir ve 20 ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmura teslim oldu. Aniden başlayan sağanak yağış Savaştepe ilçesinde etkili oldu. Balıkesir'de yağış hayatı olumsuz etkiledi. Savaştepe evlerin bodrum katlarını yağmur suyu basarken vatandaşlar temizleme esnasında zor anlar yaşadı. Balıkesir ve Savaştepe ilçesinde araçlar sağanak yağıştan dolayı trafik sıkışlığı yaşanırken vatandaşların aniden bastıran yağış dolayısıyla çatı altları, mağazalar ve pasajlara girdikleri görüldü. Erdek'te aniden bastıran sağanak yağıştan dolayı Sahil Güvenliğe ait bot su alarak, batma tehlikesi yaşadı.

Yagış il genelinde devam ediyor.

Kaynak: İHA