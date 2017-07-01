Balıkesir Yağlı Güreşte Yeni Dönem
Yağlı güreşte yeni dönemBALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı seçildi.
Yağlı güreşte yeni dönem
BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı seçildi.
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin birinci olağan genel kurulu bugün Balıkesir'de Avlu Birlik Merkez binasında gerçekleştirildi. Bir süre önce 17 belediyenin katılımıyla ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla kurulan birliğin genel kuruluna Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Antalya'dan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Kocaeli'den Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Ayan, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile çok sayıda üye katıldı. Genel kurula yoğun işleri nedeniyle gelemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise başarı mesajları gönderdi.
Açılış konuşmasını yapan AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, tüm güreşseverlerle güç birliği yaptıklarını söyleyerek, "Birlikteliğimizin Türkiye'de yağlı güreş yapılan şehirlerimizin her birinde bu sporun kalitesine, standardına, altyapısına ve tekniğine değer katacağına inanıyorum. Bu beraberlik, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne de mazhar olan Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Adalı Halil, Koca Yusuf gibi gibi cihana ün salmış pehlivanların yeniden ülkemize kazandırılmasına imkan ve fırsat sağlayacaktır. İstiyoruz ki hem yağlı güreşlerde kaliteyi yükseltelim, hem yağlı güreşi 12 aya yayalım hem de sporu dünyaya tanıtıp layık olduğu güzel yerlere taşıyalım" dedi. Geçtiğimiz ocak ayında Kurtdereli Spor Salonunda kış güreşi organizasyonunu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uğur, "İnşallah önümüzdeki yıllarda sadece yağlı güreşlerin yapılacağı, modern bir kapalı er meydanını güreş camiasına kazandıracağız" diye konuştu.
YAĞLI GÜREŞ GELECEK NESİLLERE TAŞINACAK
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin ilk olağan genel kurulunun binlerce yıllık geleneği olan yağlı güreşlerin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Gürkan, "Bugün yağlı güreşin hem gücünü hem asaletini diğer taraftandan da muhteşem gelenekselliğini korumaya başladığımız tarihtir. Makam ya da mevki derdi olmadan yağlı güreşi bizden sonraki kuşaklara daha iyi bir şekilde teslim etmek istiyoruz" dedi. Gürkan, konuşmasının sonunda tüm güreşseverleri 10-16 Temmuz'da gerçekleştirilecek Kırkpınar güreşlerine davet etti.
"ARTIK ULUSLARARASI OLMALI"
Vali Ersin Yazıcı ise, 'Türk' denince akla güreş sporunun geldiğini belirtirken, "Yağlı güreş bu ülkenin vazgeçilmezidir. Türkler her zaman güreşle anılacaktır" dedi. Yazıcı, yağlı güreşlerde uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesini diledi.
Genel kurulda divan başkanlığına Yunus Emre Belediyesi meclis üyesi Hüseyin Köroğlu seçildi. Köroğlu, birliğin hayırlı olmasını dilerken, vefat eden tüm başpehlivanlar için dua okudu. Gizli oyla yapılan seçimde, tek aday olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 53 oyla birlik başkanlığına getirildi. Meclis 1. Başkanvekili Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Meclis 2. Başkanvekili ise Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay oldu. Birliğin 2017 mali yılı bütçesi ise 800 bin TL olarak belirlendi.