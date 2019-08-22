Balıkesir ve Marmaris'te orman yangını: 4 günde 3 kez aynı yerde yangın çıktı

22.08.2019 19:00

Balıksesir'in Edremit ilçesinde sazlık bir alanda çıkan yangın ekiplerin iki saatlik süren uğraşının ardından kontrol altına alındı.



Altınkum Mahallesi ile Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktada etkili olan alevler yaklaşık 500 dönüm alanı küle çevirdi. Yangının çıktığı noktaya bir kilometre uzaklıkta oturan çevre sakinleri büyük panik yaşarken, alevlerin çıkış sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle