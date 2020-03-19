Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik operasyonu: 7 gözaltı
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Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

Balıkesir ve İstanbul'da tefecilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

19.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:56
Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

Balıkesir ve İstanbul'da tefecilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten soruşturma kapsamında Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, Balıkesir'in Susurluk ilçesi ve İstanbul'da nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile uyuşturucu temin etme ve kullanma suçlarını işledikleri iddiasıyla 7 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda el yapımı tabanca, 7 mermi, kurusıkı tabanca, 7 sikke, tefecilik amacıyla kullanıldığı tahmin edilen not kağıtları ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının Balıkesir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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