Balıkesir ve Çanakkale'de Terör Operasyonu

Balıkesir ve Çanakkale'de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.



Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir ve Çanakkale'de, silahlı örgüt mensuplarıyla faaliyet yürütülen ve aşırı sol terör örgütleri içerisinde bulunan TKP/ML-TİKKO, THKO, Dev-Yol, DHKP/C, DKP/BÖG ve PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı, bu örgütlerle ilişkili olduğu yönünde bilgi elde edilen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Balıkesir ve Çanakkale jandarma komutanlığı ekiplerince Balıkesir'in Bigadiç ve Edremit ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonlarda Bigadiç ve Ayvacık'ta 1'er, Edremit'te 2 olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.