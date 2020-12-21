Balıkesir ve Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
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Balıkesir ve Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

21.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:44
Balıkesir ve Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Balıkesir kent merkezi ve Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir kent merkezi ve Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Balıkesir ve Ayvalık'ta zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1,25 gram metamfetamin, 495 sentetik hap ve 7,53 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 kişiden, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Diğer 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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