Balıkesir ve Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı - Haberler
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Balıkesir ve Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir ve Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı

Balıkesir ve Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu tespit edilen 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu tespit edilen 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'de 10, Afyonkarahisar'da ise 1 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon başlattı.

Operasyonda, Balıkesir'deki 9, Afyonkarahisar'daki 1 zanlı yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışması da sürüyor.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

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AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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