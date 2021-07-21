Balıkesir Valisinden bayram ziyaretleri
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Balıkesir Valisinden bayram ziyaretleri

Balıkesir Valisinden bayram ziyaretleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Kurban Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyarette bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Kurban Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyarette bulundu.

Kurban Bayramının birinci gününde Vali Şıldak, bayramın birlik beraberlik ruhuna anlam katan ziyaretler gerçekleştirdi. Vali Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte ziyaretlerine Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile başladı. Huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı, onların hayır dualarını aldı. Bayramların buruk geçtiği yerlerden biri olan huzurevinde misafirlerinin yollarını gözleyen huzurevi sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Bayramda kendilerini yalnız bırakmayan Vali Şıldak'a teşekkür ettiler.

Bayram ziyaretlerine Balıkesir Çocuk Evleri ile devam eden Şıldak, burada kalan çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların bayram sevincine ortak olan Şıldak, onlarla sohbet ederek hediyeler verdi. Çocuklar vali amcalarının ziyaretinden mutlu olduklarını dile getirdi.

Vali Hasan Şıldak'ın Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Balıkesir Çocuk Evleri ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar hazır bulundu.

Yoğun bayramlaşma programına devam eden Vali Şıldak daha sonra Balıkesir Şehitliğini ziyaret etti. Burada şehit aileleri ile bir araya geldi, kabirleri başında dualarla anılan şehitlerin aileleriyle bayramlaştı. Vali Hasan Şıldak programının devamında Pamukçu Yol Kontrol Noktası ve Değirmen Boğazı Yol Kontrol Noktalarında halkın huzuru, güvenliği için görevi başında olan emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Şıldak Kurban Bayramının birinci günündeki son programında 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Vatandaşın huzuru ve sağlığı için kesintisiz çalışan personelin bayramını kutladı. Özverili çalışmaları için teşekkür etti. - BALIKESİR

Balıkesir Valisinden bayram ziyaretleri
Balıkesir Valisinden bayram ziyaretleri
Balıkesir Valisinden bayram ziyaretleri
Balıkesir Valisinden bayram ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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