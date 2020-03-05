Balıkesir Valisi Yazıcı'dan İdlib gazisi Aydoğan'a ziyaret

05.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:16

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu ayağından yaralanan Komando Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aydoğan'ı tedavi gördüğü Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Mustafa Aydoğan ve annesi Asiye Aydoğan ile bir süre sohbet ederek acil şifalar temennisinde bulunan Yazıcı, gazinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Vali Yazıcı, gazinin tedavisinin tüm imkanlar kullanılarak devam edeceğini belirtti.

Terörle yurt içi ve dışında kararlılıkla mücadele edildiğini vurgulayan Yazıcı, "Terörle olan mücadelede her türlü meşruiyetimiz vardır. Her türlü üstünlüğümüz vardır. Azim ve kararlılıkla bu mücadele yapılacaktır. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Devletimize milletimize zeval vermesin. Devlet de millet de şehit ve gazilerimizle beraberdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Yazıcı'ya, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz eşlik etti.

Kaynak: AA