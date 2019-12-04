Balıkesir Valisi Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Balıkesir Valisi Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:24
Balıkesir Valisi Yazıcı, AA'nın

Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Yazıcı, , yaşam ve kategorisindeki 3 fotoğrafı seçti.

Yazıcı, kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde 'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise 'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın dünyada ve Türkiye'de olup bitenleri fotoğrafın diliyle anlattığını ifade eden Yazıcı, geleneksel hale gelen fotoğraf oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazıcı "Geleneksel hale gelen bu çalışmadan dolayı Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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