Balıkesir Valisi Şıldak zeytin hasadı yaptı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, tarım üreticileri ile bir araya geldiği tarlada sırık ve özel makine ile zeytin hasadı yaptı.

Balıkesir'in her köşesini tatil gözetmeden gezen Vali Hasan Şıldak, tarım üreticileri ile bir araya geldiği tarlada, sırık ve özel makine ile zeytin hasadı yaptı. Vali Şıldak, her ilçenin farklı zenginliğini barından Balıkesir'de tohumdan hasada ürünlerin her aşamasını yerinde görmeye çalıştığını belirterek, "Halkın içinde olmadan, halkın derdini dertlenmeden sorunları çözemezsiniz" dedi. Ardından Vali Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Havran'da mandalina üreticileri ve tarım işçileri ile de bir araya geldi. İçerdiği bol vitamin ile kış aylarının vazgeçilmezi olan mandalinanın bağışıklık sistemini desteklediği için çok önemli bir meyve olduğunu söyleyen Şıldak, üreticilerle sohbet ederek ağaçlardan mandalina topladı.

Vali Şıldak, Havran'daki ziyaretlerinin ardından Edremit'e geçti. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın da bulunduğu ziyarette, zeytin üreticileri ve işçilerle sohbet eden Şıldak, sırıkla ve makineyle zeytin hasadı yaptı. Eşi ise kadınlarla birlikte silkilen zeytinleri topladı. Bol ve bereketli bir tarım sezonu dileyen Vali Şıldak, Havran ve Edremit ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında zeytinin işleyerek zeytinyağına dönüştüren Havran Nermin Hanım Çiftliği İşletmesi, Havran Monteida İşletmesi ve Edremit Halil Esen Tesisleri'ni ziyarette bulundu. Zeytin üreticisi ise, alınan kararla çiftçi malları koruma memurlarının yanında jandarmanın da desteği ile ürünlerinin çalınma oranının çok düştüğü için kendisine minnettar olduklarını belirtti. Şıldak ise "Sizin memnuniyetiniz bizim gururumuz olur" dedi.

Tesisleri gezerek zeytinyağının yapım aşamaları hakkında bilgi alan Vali Şıldak'a ziyaretlerinde İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile Havran ve Edremit İlçe Tarım Müdürleri eşlik etti. - BALIKESİR