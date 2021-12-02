Balıkesir Valisi Şıldak'tan Vali Karadeniz'e Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir Valisi Şıldak'tan Vali Karadeniz'e Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Balıkesir Valisi Şıldak'tan Vali Karadeniz'e Ziyaret

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Vali Yaşar Karadeniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Vali Yaşar Karadeniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Karadeniz, Balıkesir Valisi Şıldak'ı Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da Manisa'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title