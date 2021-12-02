Balıkesir Valisi Şıldak'tan Vali Karadeniz'e Ziyaret
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Vali Yaşar Karadeniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.
BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Vali Yaşar Karadeniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Karadeniz, Balıkesir Valisi Şıldak'ı Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da Manisa'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.
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