Balıkesir Valisi Şıldak'tan şehit Aybüke Yalçın'ın adının, verildiği okuldan silinmek istenmesine tepki Açıklaması
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Balıkesir Valisi Şıldak'tan şehit Aybüke Yalçın'ın adının, verildiği okuldan silinmek istenmesine tepki Açıklaması

Balıkesir Valisi Şıldak'tan şehit Aybüke Yalçın'ın adının, verildiği okuldan silinmek istenmesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının, verildiği okuldan silinmek istenmesine tepki göstererek, "Onun hatırası kutsalımızdır, dokunulamaz. Şehidimizin adını gururla yaşatacağız." ifadesini kullandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının, verildiği okuldan silinmek istenmesine tepki göstererek, "Onun hatırası kutsalımızdır, dokunulamaz. Şehidimizin adını gururla yaşatacağız." ifadesini kullandı.

Vali Şıldak, yazılı açıklamasında, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin değiştirilmesi için mahkemeye başvurulmasını doğru bulmadığını belirtti.

Okulun isminin değiştirilmek istenmesini kınayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz her zaman milletimizin gönlünün en derin yerindedir. Mezun olduğu okuluna adını vererek devletimiz ve milletimizin minnet ve vefa duygularını ifade ettiğimiz şehit öğretmenimiz, şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın hatırasına yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu durum hiçbir mazeretle açıklanamaz. Onun hatırası kutsalımızdır, dokunulamaz. Şehidimizin adını gururla yaşatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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