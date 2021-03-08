Balıkesir Valisi Şıldak'tan mutasyonlu virüs uyarısı
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Balıkesir Valisi Şıldak'tan mutasyonlu virüs uyarısı

08.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:20
Balıkesir Valisi Şıldak'tan mutasyonlu virüs uyarısı

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, il genelinde mutasyonlu virüsün hızla yayıldığını belirterek, "Siz değerli vatandaşlarımızdan anlayış ve destek bekliyoruz.

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, il genelinde mutasyonlu virüsün hızla yayıldığını belirterek, "Siz değerli vatandaşlarımızdan anlayış ve destek bekliyoruz. Kurallara tam olarak uyalım, hepimiz kendi tedbirimizi alarak ilimizi sağlıklı günlere taşıyalım" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir genelinde koronavirüs vaka sayısının arttığını belirterek, yayılımın, mutasyonlu virüsten kaynaklandığını ve daha hızlı bir yayılım gösterdiğini söyledi. Balıkesir'in normale dönebilmesi için herkesin tedbirlere uyması gerektiğini belirten Vali Şıldak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Covid-19 salgınından kurtulabilmemiz için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi mevcut tedbirleri en iyi şekilde uygulayarak bunu başarabiliriz. Bildiğiniz gibi son dönemde neredeyse bütün ilçelerimizde vaka sayıları tekrar yükseliyor ve hastalığın bu seyri maalesef durmuyor. Yayılan virüsün mutasyonlu olduğunu, daha fazla bulaşıcılık özelliği taşıdığını da belirtmek istiyorum. Balıkesir'de yeni normalleşme döneminin daha erken başlayabilmesi için bütün kurumlarımızın desteğiyle yoğun şekilde denetim uyguluyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızdan da anlayış ve destek bekliyoruz. Kurallara tam olarak uyalım, hepimiz kendi tedbirimizi alarak ilimizi sağlıklı günlere taşıyalım."

Balıkesir, mutasyonlu virüsün ilk görüldüğü iller arasında yer almıştı.


Balıkesir Valisi Şıldak'tan mutasyonlu virüs uyarısı
Balıkesir Valisi Şıldak'tan mutasyonlu virüs uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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