Balıkesir Valisi Şıldak'tan maskeli kardan adam paylaşımı

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından maskeli kardan adam fotoğrafı paylaşarak, vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, her pazartesi sosyal medya hesabından paylaştığı koronavirüs tedbirlerine uyulması yönündeki mesajına bu hafta maskeli kardan adam fotoğrafı ekledi. Vali Şıldak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Günaydın Balıkesir. Sağlıklı ve mutlu geçecek hayırlı bir hafta diliyorum. Salgın hastalığı tam olarak kontrol altına alabilmek için tedbirleri aynı şekilde uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Bütün vatandaşlarımıza sabır ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN