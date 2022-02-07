Balıkesir Valisi Şıldak'tan aşı çağrısı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı çağrısında bulundu.

Vali Şıldak, yaptğı açıklamada, Kovid 19'un Omicron varyantı dolayısıyla yaşanan vaka sayılarının yüksekliğine dikkati çekerek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşı yaptırmamış ve aşısını tamamlamamış olanların aşı olma konusunda yönlendirilmesinin önemini vurgulayan Şıldak, şöyle devam etti:

"Aşılarını tam yaptıranlar hastalığı hafif atlatıyor. Aşısını tam yaptıranlar Omicron varyantını da hafif atlatıyor. Balıkesir'de vaka sayıları hiç olmadığı kadar yüksek. Eksik aşılarımızı tamamlayalım. Çevremizde aşı yaptırmamış ve aşısını tamamlamamış olanları uyaralım, aşıya yönlendirelim. Aşı korur."