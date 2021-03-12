BALIKESİR - Vali Şıldak, "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına katıldı
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BALIKESİR - Vali Şıldak, "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına katıldı

12.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:21

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında kent merkezinde denetime katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında kent merkezinde denetime katıldı.

Altıeylül ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi'nde denetimlere katılan Şıldak, alınan tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirten Vali Şıldak, sokakta top oynayan çocuklara maskelerini çıkarmadıkları için oyuncak hediye etti.

Denetimler sonunda konuşan Şıldak, bütün ilçelerde yoğun bir vaka sayısının olduğunu söyledi.

Geçmiş günlerde bir evde yapılan bir nişana katılan 35 kişiye koronavirüs bulaştığını ifade eden Şıldak, toplu etkinliklerden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

Şıldak, gerek servis gerekse yoğun bakımlarda il genelinde sıkıntı olmadığını sözlerine ekledi.

BALIKESİR - Vali Şıldak, 'Dinamik Denetim Süreci' uygulamasına katıldı
BALIKESİR - Vali Şıldak, 'Dinamik Denetim Süreci' uygulamasına katıldı
BALIKESİR - Vali Şıldak, 'Dinamik Denetim Süreci' uygulamasına katıldı
BALIKESİR - Vali Şıldak, 'Dinamik Denetim Süreci' uygulamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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