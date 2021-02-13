Balıkesir Valisi Şıldak, down sendromlu gençlerle bir araya geldi
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Üniversitesi ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu iş birliğinde "Sevmek İçin Engel Yok" temalı farkındalık etkinliğine katılarak, down sendromlu gençler ve çocuklarla bir araya geldi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Üniversitesi ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu iş birliğinde "Sevmek İçin Engel Yok" temalı farkındalık etkinliğine katılarak, down sendromlu gençler ve çocuklarla bir araya geldi.
Çağış Kampüsü Burhan Erdayı Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Şıldak, çocuklar ve gençlerle karşılıklı penaltı attı, eğlenceli vakit geçirdi.
Etkinliğin sonunda Şıldak, günün anısına madalyalarını takdim ettikleri gençler ve çocuklarla hatıra fotoğrafları çekildi.
Etkinliğe, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ertem Küçük, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak