Balıkesir Valisi Şıldak, down sendromlu gençlerle bir araya geldi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Üniversitesi ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu iş birliğinde "Sevmek İçin Engel Yok" temalı farkındalık etkinliğine katılarak, down sendromlu gençler ve çocuklarla bir araya geldi.