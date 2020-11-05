Balıkesir Valisi'nden korkutan uyarı: Koronavirüs vakalarında 3 kat artış var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Balıkesir Valisi'nden korkutan uyarı: Koronavirüs vakalarında 3 kat artış var

05.11.2020 00:10 | Son Güncelleme: 05.11.2020 00:15
Balıkesir Valisi'nden korkutan uyarı: Koronavirüs vakalarında 3 kat artış var

Son dönemde tüm Türkiye'de artan koronavirüs vakaları Balıkesir'de de korutan boyuta ulaştı. Konuyla ilgili konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Son bir haftada, Kovid-19 vakalarında 3 kat artış var ve 65 yaş üstünde yoğun bakıma yatış sayılarında ani bir sıçrama var. Hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseliyor" dedi.

Bandırma Gazeteciler Cemiyetini (BGC) ziyaret eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, burada yaptığı konuşmada, kentte yeni tip koronavirüs vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Hasta sayısı, yatan hasta ve yoğun bakım hasta sayısının arttığını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti:

"Alanı sürekli, hassasiyetle takip ediyoruz. İnsanlarımızı sürekli uyarıyoruz. Bu konuda biz de her çeşit önlemi alıyoruz ve hayata geçiriyoruz. Artık bu noktadan sonra beklentimiz, vatandaşların her kurala uyması. Buna ihtiyaç var. Gidişat o ki sadece bizim bu konudaki çalışmalarımız yetmez. Vatandaşların açıkladığımız tedbirlere uymamaları durumunda salgını önleme konusunda, başarılı olamayız. Kırsal mahallelerde hızlı bir artış görüyoruz. Mesafe kuralını daha sık uygulamak zorundayız. Maske konusunda ciddi bir aşama kat ettik. Ancak mesafe tedbirleri noktasında aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ev ziyaretleri, komşu, akraba ziyaretlerinin artık yapılmamasını öneriyoruz. Hareketliliği, teması azaltmamız lazım."

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE KARANTİNA UYGULANIYOR

Şıldak, il düzeyindeki tüm verileri yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Şu anda 16 kırsal mahallede karantina uyguluyoruz ve 29 yerleşim yerinde, hane ve sokak bazında kısmi karantina uyguluyoruz." dedi.

Salgının ciddiyetine işaret eden Şıldak, "Son bir haftada, Kovid-19 vakalarında 3 kat artış var ve 65 yaş üstünde yoğun bakıma yatış sayılarında ani bir sıçrama var. Hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseliyor. Paniğe kapılmayalım ama önlemlere de eksiksiz uymak zorunda olduğumuzu unutmayalım." ifadesini kullandı.

Balıkesir Valisi'nden korkutan uyarı: Koronavirüs vakalarında 3 kat artış var

İlgili Haberler

Sakarya için korkutan uyarı: 'Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz'
Sakarya için korkutan uyarı: "Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz"
İran'da vaka sayısında korkutan artış
İran'da vaka sayısında korkutan artış
Düzce Valisi Cevdet Atay, artan vaka sayılarının ardından uyarı yaptı
Düzce Valisi Cevdet Atay, artan vaka sayılarının ardından uyarı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Danla Bilic Hande Erçel Oktay Kaynarca
Spor Samatta Gökhan Gönül Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir Valisi'nden korkutan uyarı: Koronavirüs vakalarında 3 kat artış var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 00:16:09. #1.14#
title