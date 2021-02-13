Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Teknokent'i ziyaret etti
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, beraberinde il protokolüyle birlikte Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Teknokent'i ziyaret etti.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, beraberinde il protokolüyle birlikte Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Teknokent'i ziyaret etti.
Ziyarette, Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Teknokent'in gelişim süreci ve hedefleri hakkında bilgi verdi.
Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, programında bilgilendirmede bulunurken, Teknokent'in üniversite-şehir, üniversite-sanayi iş birlikleri bağlamında önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.
Kuş, yoğun ilgiyle kısa sürede farklı sektörlerden çok sayıda girişimci ve firmanın Teknokent bünyesinde faaliyete geçtiğini dile getirdi.
Ziyaret ve inceleme programına Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ertem Küçük, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak