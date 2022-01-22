Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan sokak hayvanları için çağrı - Haberler
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan sokak hayvanları için çağrı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan sokak hayvanları için çağrı
AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kar yağışının etkili olduğu Balıkesir'de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için vatandaşlara çağrıda bulundu.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kar yağışının etkili olduğu Balıkesir'de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şıldak'ın himayeleriyle oluşturulan sokak hayvanlarının beslenmelerini gerçekleştiren özel ekipler ile polis ve jandarma ekipleri soğuk kış günlerinde çalışmalarına devam ediyor.

Karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olan 'Sokak Hayvanları Koruma ve Besleme Grubu'nun çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Şıldak, "Sokak Hayvanlarını Koruma Besleme Grubumuz, Emniyet ve Jandarma Personelimiz Küçük Dostlarımızın Yanında. Soğuk ve karlı havalarda onları yalnız bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri

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