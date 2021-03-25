Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan pozitif vaka ve temaslıları uyardı
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan pozitif vaka ve temaslıları uyardı

25.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:07
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan pozitif vaka ve temaslıları uyardı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, en riskli bölge ve kırmızı renkte olan Balıkesir'deki pozitif vaka ve temaslılara seslenerek izolasyon uyarısında bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, en riskli bölge ve kırmızı renkte olan Balıkesir'deki pozitif vaka ve temaslılara seslenerek izolasyon uyarısında bulundu.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada pozitif teşhisi konan kişilerin ve bunların temaslı olduklarının izolasyona tabi olmalarının hastalığın yayılımının engellenmesinde en önemli hususların başında geldiği hatırlatıldı. Vali Şıldak, bu bağlamda uyarılara, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen kurala uymayan 54 kişi tespit ettiklerini açıkladı.

Söz konusu kuralı ihlal eden kişilerin Balıkesir Merkezde öğrenci yurdunda izolasyona tabi tutulduğunu belirten Şıldak herkesi duyarlılık göstererek sorumlu davranmasını istedi.

Vali Şıldak, "Salgınla mücadele toplumun tamamının tedbirlere inanması ve destek vermesiyle başarıya ulaşabilir.

Hastalık teşhisi konulan ve temaslı olan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekmektedir.

Ancak bütün uyarılarımıza, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bazı vatandaşlarımız hala bu kurala uymuyor!

Bugün itibariyle bu sebepten dolayı 54 kişi Balıkesir merkezde öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona tabi tutuluyor!

Mutasyonlu virüsün ilimizi tehdit ettiği bu yüksek riskli dönemde herkesi duyarlı olmaya ve sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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