Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kovid-19' karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kovid-19' karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu

02.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:15
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kovid-19' karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Kamuda aldığımız tedbirler ve denetimlerimizle birlikte kısa süre içinde biz de rengimizi kırmızıdan daha olumlu renklere dönüştüreceğiz.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Kamuda aldığımız tedbirler ve denetimlerimizle birlikte kısa süre içinde biz de rengimizi kırmızıdan daha olumlu renklere dönüştüreceğiz." dedi.

Şıldak, Balıkesir'deki karma OSB'lerin birleştirilmesi ve yeni genişleme alanlarına yatırım yapacak firmalara arsa tahsis sözleşme töreninde, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Vali Şıldak, pandemi sürecinin inişli çıkışlı bir süreç olduğunu, tedbirlere uyulduğu takdirde Balıkesir'in kısa süre içinde renginin kırmızıdan daha olumlu renklere dönüşeceğini belirtti.

Sanayi kuruluşlarının zaman zaman ciddi vaka üreten yerler olabildiğini ifade eden Vali Şıldak, halk sağlığı uyarılarının dikkate alınmasını istedi.

Şıldak, Balıkesir'in son dönemde vaka yükselişi yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yöndeki bütün bilgilendirmeleri gayet şeffaf olarak sürecin en başından beri sağlıklı bir şekilde halkımızla paylaşıyoruz, vatandaşlarımızı uyarıyoruz, sanayi kuruluşlarımızı, iş yerlerimizi uyarıyoruz. Ancak bu çok zikzaklı, uzun bir yolculuk. Pandemi süreci bir anlık bir süreç değil, başlayıp biten bir süreç değil, uzun bir süreç. Bu sürecin şu anki fotoğraf çekiminde böyle dönemsel bir yükselmeyle karşı karşıya kaldık. Hep birlikte halk sağlığı başkanımızın yaptığı açıklamaları dikkate alalım. Bu tedbirleri sıkı uygularsak hep birlikte kamuda aldığımız tedbirler ve denetimlerimizle birlikte kısa süre içinde bizde rengimizi kırmızıdan daha olumlu renklere dönüştüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cansu Dere Zeki Müren Demet Akalın
Spor Can Bartu Mustafa Er Caner Erkin Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kovid-19' karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 15:31:34. #1.14#
title