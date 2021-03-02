Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kovid-19' karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Kamuda aldığımız tedbirler ve denetimlerimizle birlikte kısa süre içinde biz de rengimizi kırmızıdan daha olumlu renklere dönüştüreceğiz.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Kamuda aldığımız tedbirler ve denetimlerimizle birlikte kısa süre içinde biz de rengimizi kırmızıdan daha olumlu renklere dönüştüreceğiz." dedi.

Şıldak, Balıkesir'deki karma OSB'lerin birleştirilmesi ve yeni genişleme alanlarına yatırım yapacak firmalara arsa tahsis sözleşme töreninde, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Vali Şıldak, pandemi sürecinin inişli çıkışlı bir süreç olduğunu, tedbirlere uyulduğu takdirde Balıkesir'in kısa süre içinde renginin kırmızıdan daha olumlu renklere dönüşeceğini belirtti.

Sanayi kuruluşlarının zaman zaman ciddi vaka üreten yerler olabildiğini ifade eden Vali Şıldak, halk sağlığı uyarılarının dikkate alınmasını istedi.

Şıldak, Balıkesir'in son dönemde vaka yükselişi yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yöndeki bütün bilgilendirmeleri gayet şeffaf olarak sürecin en başından beri sağlıklı bir şekilde halkımızla paylaşıyoruz, vatandaşlarımızı uyarıyoruz, sanayi kuruluşlarımızı, iş yerlerimizi uyarıyoruz. Ancak bu çok zikzaklı, uzun bir yolculuk. Pandemi süreci bir anlık bir süreç değil, başlayıp biten bir süreç değil, uzun bir süreç. Bu sürecin şu anki fotoğraf çekiminde böyle dönemsel bir yükselmeyle karşı karşıya kaldık. Hep birlikte halk sağlığı başkanımızın yaptığı açıklamaları dikkate alalım. Bu tedbirleri sıkı uygularsak hep birlikte kamuda aldığımız tedbirler ve denetimlerimizle birlikte kısa süre içinde bizde rengimizi kırmızıdan daha olumlu renklere dönüştüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı