Balıkesir Valisi Hasan Şıldak "Kazdağları'na çok daha fazla önem veriyoruz. Buradaki tedbirlerimiz en üst seviyede."
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak "Kazdağları'na çok daha fazla önem veriyoruz. Buradaki tedbirlerimiz en üst seviyede."

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 'Kazdağları'na çok daha fazla önem veriyoruz. Buradaki tedbirlerimiz en üst seviyede.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit ilçesinde alınan yangın önlemleri hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit ilçesinde alınan yangın önlemleri hakkında gazetecilere bilgi verdi. Vali Şıldak "Kazdağları'na çok daha fazla önem veriyoruz. Buradaki tedbirlerimiz en üst seviyede." Dedi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaşanabilecek orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerle ilgili de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şıldak, "Orman yangınları maalesef içimizi yakıyor. Ülkemizin Antalya-Muğla başta olmak üzere bazı illerinde görülen ve çok noktada başlayan yangınlarla mücadele devam ediyor. Balıkesir'in de yüzde 45'in üzerinde bir alan genişliğine, ormana sahip olması dolayısıyla ve sıcak günlerden geçmemiz hasebiyle çok ciddi tedbirler almamız gerektiğini değerlendirdik. Geçtiğimiz perşembe günü aldığımız bir kararla bütün ormanlık alanlara girişi yasakladık. Bu pazartesiden itibaren de ateşli piknik yapılabilen 15 alanda ateşli piknik yapılmasını yasakladık. Jandarmamız, orman ve milli parklar görevlilerimiz, emniyetimiz, zabıtamız, belediye teşkilatlarımız teyakkuz durumundadır. Özellikle Kazdağları'na çok daha fazla önem veriyoruz. Buradaki tedbirlerimiz en üst seviyede. Hem milli park olması hem stratejik önemiyle körfezin adeta oksijen deposu olan bu orman varlığımızı korumak için üstün bir gayret içerisindeyiz. İlimizde Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir kısım araç, gereç ve personel yangın bölgelerinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyemizde bulunan itfaiyemizin de bir kısmı Muğla ve Antalya İllerine gönderildi. Bu durumu herhangi bir zafiyete düşürmemek için bütün planlarımızı yaptık tedbirlerimizi aldık. Son 1 hafta içerisinde bazı yangın hadiseleri de yaşadık. Bunlarda çok hızlı intikal süreleri ve hızlı müdahale şekilleri ile mücadele ortaya koyduk. Biz hazırlıklı olduğumuzu ve iyi bir organizasyon yaptığımızı düşünüyoruz. Vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Ormana yakın ormana sirayet edebilecek noktalara ateşte asla yaklaşmamak lazım. Bilhassa çiftçilerimizin tarla ve bahçe temizliği, anız yakma durumlarıyla karşılaşıyoruz. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan ormana karşı bu seferberlik kervanına katılmalarını bekliyoruz." diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 'Kazdağları'na çok daha fazla önem veriyoruz. Buradaki tedbirlerimiz en üst seviyede.'
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 'Kazdağları'na çok daha fazla önem veriyoruz. Buradaki tedbirlerimiz en üst seviyede.'
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 'Kazdağları'na çok daha fazla önem veriyoruz. Buradaki tedbirlerimiz en üst seviyede.'
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 'Kazdağları'na çok daha fazla önem veriyoruz. Buradaki tedbirlerimiz en üst seviyede.'
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 'Kazdağları'na çok daha fazla önem veriyoruz. Buradaki tedbirlerimiz en üst seviyede.'
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 'Kazdağları'na çok daha fazla önem veriyoruz. Buradaki tedbirlerimiz en üst seviyede.'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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