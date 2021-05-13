Balıkesir Valisi Hasan Şıldak görev başındaki polis, jandarma ve sağlık personeliyle bayramlaştı
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak görev başındaki polis, jandarma ve sağlık personeliyle bayramlaştı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak görev başındaki polis, jandarma ve sağlık personeliyle bayramlaştı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başında olan polis, jandarma ve sağlık personeline ziyarette bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başında olan polis, jandarma ve sağlık personeline ziyarette bulundu.

Program kapsamında ilk olarak beraberindekilerle Balıkesir Şehitliğinde dua edip şehit mezarlarına karanfil bırakan Şıldak, Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezine (BAKOM) geçerek Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Vali Şıldak, video konferans yöntemiyle bağlandığı huzurevi ve yaşlı bakımevindeki vatandaşların bayramını kutladı.

Kent girişlerindeki yol kontrol noktalarında görevli polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaşan Şıldak, Balıkesir 112 Çağrı Merkezi ve aynı binadaki polis telsiz çağrı kontrol merkezine geçti. Vali Hasan Şıldak, telsizle il merkezindeki 112 ekiplerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. Vali Şıldak, burada Balıkesir Burhan Erdayı ve Bandırma Hicri Ercili çocuk evlerinde kalan çocukların bayramını video konferans yöntemiyle kutladı.

Vali Şıldak'a ziyaretlerinde AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ve daire müdürleri eşlik etti.

Bigadiç ve Manyas'ta şehit ailelerine ziyaret

Bigadiç ilçesinde Kaymakam Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkanı İsmail Avcu ve protokol üyeleri tarafından şehitler Okan Dinçer ve Niyazi Elçin'in mezarları başında dua edildi, karanfil bırakıldı.

Manyas ilçesinde de Kaymakam Fatih Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Boztepe, şehit ailelerine ziyarette bulundu. Yıldız, ziyaretlerinde ailelere Kur'an-ı Kerim, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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