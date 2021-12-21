Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Şıldak, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Şıldak, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti atmaca", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bırakmam", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'nun "Rüzgarın cambazları" başlıklı karelerini tercih etti.

Seçkideki eserlerin çok güçlü olduğunu belirten Şıldak, "Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum. Çok güzel bir çalışmaya imza atmışlar. Fotoğrafların her biri çok değerli. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.