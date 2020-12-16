Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:01
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA'nın

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Şıldak, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Şıldak, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın Yeni Öğrencisi Fındık", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme Engelli Hastayla İletişim" başlıklı karelerine oy verdi.

Seçkideki eserlerin çok güçlü olduğunu belirten Şıldak, "Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum. Çok güzel bir çalışmaya atmışlar. Fotoğrafların her biri çok değerli. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Yılmaz'a AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" albümünü takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

İlgili Haberler

Şırnak Valisi Pehlivan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Şırnak Valisi Pehlivan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Yozgat Valisi Polat AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Yozgat Valisi Polat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:04:33. #1.14#
title