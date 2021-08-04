Balıkesir Valiliğinden orman yangınlarına yönelik yeni tedbirler
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Balıkesir Valiliğinden orman yangınlarına yönelik yeni tedbirler

Balıkesir Valiliğinden orman yangınlarına yönelik yeni tedbirler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir Valiliği, ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle orman yangınları ile mücadele konusunda alınan tedbirlere ilave tedbirler aldı.

Balıkesir Valiliği, ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle orman yangınları ile mücadele konusunda alınan tedbirlere ilave tedbirler aldı. Orman yangını konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve ormanların çevresinde ateş yakılmasının yasaklandığı açıklandı.

Balıkesir Valiliği İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün "Orman Yangınları" konulu genelgesi kapsamında ormanlık alanlarla ilgili bir dizi yeni kararlar aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ülke genelinde orman yangınlarına sebebiyet verecek ve sabotaj ihtimali konularında alınan kararların devam ettirilmesi istenirken, Balıkesir Valiliği de yangınların önlenmesine yönelik yeni düzenleme yaptı.

Ormanlık alanlara girişlerin ve ormanların çevresinde ateş yakılmasının yasaklandığı yeni kararlarda şunlara yer verildi:

"Yangın riski yüksek olduğu değerlendirilen bölgelerde devriye faaliyetlerinin artırılarak drone/kamet uçak gibi araçlarla havadan kontrolün yapılmasına karar verildi. Ayrıca yangın söndürmede kullanılan (belediye, karayolları, DSİ, orman idaresi, askeri birlikler gibi kurumların mülkiyetinde bulunan) araç, gereç ve ekipmanlardan azami ölçüde faydalanılması gerektiği ifade edildi. Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, alanda yangına sebebiyet verebilecek çöp, cam, pet şişe ve benzerlerinin bırakılmaması, anız veya bitki örtüsü yakılmaması ve orman içerisinde ateş yakılmaması için vatandaşlar bilgilendirilecek. Terör örgütü ve işbirlikçileri tarafından ormanların kasten yakılmasının engellenmesi için istihbari faaliyetlere ağırlık verilecek, elde edilen bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde ilgili/görevli birimlerle paylaşılacak. Meydana gelen orman yangınlarında ormanlık bölgelere gidiş-geliş güzergahlarında bulunan güvenlik kameraları, Kent Güvenlik Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemleri etkin bir şekilde kullanılacak. Özellikle sosyal medyada orman yangınlarını bahane ederek kişi/kurumları hedef gösteren dezenformasyon ve yalan haberlerle orman yangınlarına karşı seferberlik anlayışı ile yürütülen mücadelede devletin -sözde- zafiyet gösterdiği algısını oluşturmaya çalışanlara karşı sayısal verilerin, görsellerin ve yangınların son durumlarına ilişkin paylaşımların yapılarak kamuoyu sık sık doğru bilgilendirilecek. Sosyal medyada yapılan gerçekdışı ve provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik gerekli işlemler ivedilikle uygulanacak." - BALIKESİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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