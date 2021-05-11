Balıkesir Valiliğinden müsilaj açıklaması Açıklaması

Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası), Balıkesir'in kuzey kıyılarında mayıs ayının sonlarına doğru tamamen etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirildi.

Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası), Balıkesir'in kuzey kıyılarında mayıs ayının sonlarına doğru tamamen etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından dün yerinde yapılan incelemelerde, Bandırma, Erdek ve Marmara ilçelerinin sahillerinde müsilaj görüldüğü ancak bir hafta öncesine göre yoğunluğunun belirgin şekilde azaldığının gözlendiği belirtildi.

Ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Marmara Denizi'nde de özellikle ilkbahar mevsiminde görülen müsilajın, bazı deniz bitkilerinin yanı sıra mikroorganizmalar tarafından üretilen yapışkan, beyazımsı bir madde olup daha çok kapalı koylarda ve körfezlerde görüldüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Müsilaj, meteorolojik olayların etkisiyle deniz suyunun normalden fazla ısınması ve durgunlaşması sonucunda oluşan bir ekolojik olay olarak tanımlanmaktadır. Marmara Denizi'nde özellikle 2008 yılından itibaren mevsimsel olarak oluşan ve Mayıs ayı sonuna doğru tamamen kaybolan müsilaj olayı, denizde anlık olarak meydana gelen bir deniz kirliliği durumu olmayıp açıklanan nedenlerle kendini gösteren bir ekolojik olay olarak değerlendirilmektedir. İlimizin kuzey kıyılarında mayıs ayının sonlarına doğru tamamen etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca