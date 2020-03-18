Balıkesir Valiliğinden karantina iddialarına yalanlama Balıkesir Valiliği, Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin Covid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Balıkesir Valiliği, Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin Covid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan, Balıkesir/Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin Covid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alındığı yönündeki iddialar üzerine Valiliğimizce açıklama yapma gereği duyulmuştur. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde bulunan tüm ceza infaz kurumlarında da Covid- 19 salgını kapsamında gerekli olan tüm tedbirler en üst düzeyde alınmıştır. Ceza infaz kurumlarımızda Covid-19 şüphesi bulunan ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlümüz/tutuklumuz bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ve paylaşımların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Yeni tip 'Koronavirüs' (Covid-19) ile ilgili olarak halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacaktır. Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızca sürdürülen çalışmalar, şeffaflık ilkesi doğrultusunda belirli aralıklarla değerlendirilmektedir" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA