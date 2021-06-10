Balıkesir Valiliğinden gübre fabrikasının atık suyunu Marmara Denizi'ne akıttığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
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Balıkesir Valiliğinden gübre fabrikasının atık suyunu Marmara Denizi'ne akıttığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Balıkesir Valiliğinden gübre fabrikasının atık suyunu Marmara Denizi'ne akıttığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir Valiliği, Erdek ilçesinde faaliyet gösteren ve atık suyunu Marmara Denizi'ne arıtmadan akıttığı iddia edilen Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin (BAGFAŞ) soğutma suyu deşarj hattından numune alındığını, analiz sonucuna göre işlem yapılacağını bildirdi.

Balıkesir Valiliği, Erdek ilçesinde faaliyet gösteren ve atık suyunu Marmara Denizi'ne arıtmadan akıttığı iddia edilen Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin (BAGFAŞ) soğutma suyu deşarj hattından numune alındığını, analiz sonucuna göre işlem yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, fabrikanın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce sürekli denetim altında bulundurulan bir sanayi tesisi olduğu belirtildi.

Tesiste 2018'den itibaren 11 denetim gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu denetimler sonucunda, tesisin sülfürik asit ünitesinin ana bacasında bulunan sürekli ölçüm cihazının arızalı olması nedeniyle 30 Kasım 2018'de 58 bin 351 lira, geçici faaliyet belgesi eksikliği nedeniyle 19 Kasım 2020'de 88 bin 499 lira, işletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan kükürt maddesinin denize atıldığının tespit edilmesi üzerine 1 Haziran 2021'de 96 bin 561 lira idari yaptırım uygulanmış ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca 9 Haziran 2021'de tesiste kullanılan soğutma suyu deşarj hattından numune alınmış olup analiz sonucuna göre işlem yapılacaktır. Marmara Denizi başta olmak üzere çevre kirliliği oluşturan, çevreye olumsuz etkileri olan bütün tesislerin faaliyetleri Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da gerekli destek sağlanmıştır. Müsilajın ortaya çıkmasıyla birlikte, Marmara Denizi'ne dökülen bütün akarsularda, sanayi tesisleri ve tarımsal işletmelerde yoğun bir denetim çalışması başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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Balıkesir Valiliğinden gübre fabrikasının atık suyunu Marmara Denizi'ne akıttığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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