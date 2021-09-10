Balıkesir Valiliğinden Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması
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Balıkesir Valiliğinden Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması

Balıkesir Valiliğinden Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla dün gerçekleştirilen gösteriyle ilgili soruşturma açılması için müfettiş talep edildiği bildirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla dün gerçekleştirilen gösteriyle ilgili soruşturma açılması için müfettiş talep edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen icra edilen gösterinin töreni tartışmaya açacak nitelikte olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli kurtuluş günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından mülkiye müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır."

Temsilde bir kadının zincirle bağlanmasına tepki gösterilmişti

Dün Menderes Bulvarı'ndaki törende, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince gerçekleştirilen temsilde, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kız zincirle bağlanmış, ardından efeler zinciri çözüp örtüyü açmıştı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna duruma tepki göstererek, "Bizim kadınımızın, bizim genç kızlarımızın zincire vurulduğu hiçbir dönem olmamıştır." demişti. ÇYDD Edremit Şube Başkanı Nedret Aldemir ise törendeki amaçlarının bir kadını zincire vurmak olmadığını, kentin kurtarılışını sembolize etmek istediklerini savunmuştu.

Balıkesir Valiliğinden Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması
Balıkesir Valiliğinden Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması
Balıkesir Valiliğinden Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması
Balıkesir Valiliğinden Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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