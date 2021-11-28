Balıkesir Valiliği YouTube kanalı açıldı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir Valiliği YouTube kanalı açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Balıkesir Valiliği YouTube kanalı açıldı

Balıkesir Valiliği tarafından, geniş kitlelere ulaşan video platformu YouTube'da yeni bir profil oluşturuldu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valiliği tarafından, geniş kitlelere ulaşan video platformu YouTube'da yeni bir profil oluşturuldu. 'Balıkesir Valiliği' ismiyle açılan YouTube kanalıyla bir çok zenginliğe sahip Balıkesir'in güzellikleri paylaşılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, "YouTube platformda oluşturulan bu yeni oluşum ile Balıkesir Valiliğinin yürüttüğü çalışmaların duyurulması, bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi, 20 ilçesinde birbirinden farklı çeşitlilikle geniş bir değer yelpazesine sahip Balıkesir'in tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor. Vatandaşların YouTube üzerinden çeşitli videolarla bilgilendirilmesinin yapılacağı 'Balıkesir Valiliği' isimli kanala, tüm Balıkesirlilerin abone olarak katkı sağlamaları ve çalışmaları yakından takip etmeleri bekleniyor" cümlelerine yer verildi. - BALIKESİR

Hasan Can Kaya'nın Bandırma hakkında söylediklerine Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş

Hasan Can Kaya'nın Bandırma hakkında söylediklerine Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title