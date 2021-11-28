Balıkesir Valiliği YouTube kanalı açıldı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valiliği tarafından, geniş kitlelere ulaşan video platformu YouTube'da yeni bir profil oluşturuldu. 'Balıkesir Valiliği' ismiyle açılan YouTube kanalıyla bir çok zenginliğe sahip Balıkesir'in güzellikleri paylaşılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, "YouTube platformda oluşturulan bu yeni oluşum ile Balıkesir Valiliğinin yürüttüğü çalışmaların duyurulması, bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi, 20 ilçesinde birbirinden farklı çeşitlilikle geniş bir değer yelpazesine sahip Balıkesir'in tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor. Vatandaşların YouTube üzerinden çeşitli videolarla bilgilendirilmesinin yapılacağı 'Balıkesir Valiliği' isimli kanala, tüm Balıkesirlilerin abone olarak katkı sağlamaları ve çalışmaları yakından takip etmeleri bekleniyor" cümlelerine yer verildi. - BALIKESİR

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