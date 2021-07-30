Balıkesir VALİLİĞİ Tarafından Orman Yangınlarına Karşı Sıkı Tedbirler Alındı

Meteorolojiden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtilmesi üzerine Balıkesir Valiliği tarafından ormanlık alanlarda meydana gelebilecek mevsimsel veya insani faktörlere dayalı orman yangınlarına karşı bazı yeni tedbirler alındı.

Meteorolojiden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtilmesi üzerine Balıkesir Valiliği tarafından ormanlık alanlarda meydana gelebilecek mevsimsel veya insani faktörlere dayalı orman yangınlarına karşı bazı yeni tedbirler alındı. Alınan Valilik Kararı ile yetkili kurumlar tarafından belirlenen mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Belirlenen mesire yerleri dışında kalan ormanlık alanlarda mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş-çıkış yasağının uygulanmasına karar verildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılacak denetim ve kontrollerde, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde 31. 10. 2021 tarihine kadar saat 20. 00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına da izin verilmeyecek. Bir diğer alınan kararla da ormanlık alanlara yakın yerlerde anız yakılmasına, bu yerlerde yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına yasak getirildi. Konuyla ilgili broşürler dağıtılacak, çeşitli görseller ve cami hoparlörlerinden yapılacak anonslarla duyarlılığının artırılarak kuralların harfiyen uygulanması sağlanacak. Vali Hasan Şıldak, alınan kararın en etkili şekilde uygulanacağını, bütün sorumlu kurumların en üst düzeyde göreve hazır hale getirildiğini ifade etti. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını, tatil ve dinlenme amaçlı olsun, tarımsal amaçlı olsun her bir vatandaşımızın ormanlara zarar verebilecek her tür etkinlik ve hareketten uzak durmasını, son derece dikkatli olunmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: Habermetre