Balıkesir Valiliği lodos nedeniyle, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valiliği, vatandaşları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmelere karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sobadan sızan gazdan zehirlenme olaylarında artış görüldüğüne dikkat çekilerek, "Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ev içinde oluşan karbonmonoksit gazı, zehirlenmeye yol açmaktadır." diye kaydedildi.

Son 10 günlük dönemde meydana gelen olaylarda 8 vatandaşın zehirlendiği, bu vakalarda 3 vatandaşın hayatını kaybettiğinin altı çizilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ani değişen rüzgarlı havalarda sobadan gaz sızması olaylarının daha çok yaşandığı bilinmelidir. Meteorolojiden gelen uyarılar göz önüne alınarak özellikle lodoslu havalarda duyarlı olunmalıdır. Bacalar, soba borusu ve dirsekler düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Kömür tam olarak tutuşmadan soba uyutulmamalıdır. Sobanın hava girişleri tamamen kapatılmamalıdır. Davlumbaz ve tüplü şofbenler ayrı bacalardan havalandırılmalıdır. Karbonmonoksit gazı renksiz ve kokusuz olduğu için zehirlenen kişiler bunun farkına varamayabilmektedir. Evde bulunan kişilerde yorgunluk hissi, bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, deride kızarıklık gibi belirtiler oluştuğunda, hemen pencereler açılarak ortam havalandırılmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."