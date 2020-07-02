Balıkesir Valiliği görevine başlayan Hasan ŞILDAK iade-i ziyaretlerine devam ediyor Vali ŞILDAK, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ertem KÜÇÜK'e iade-i ziyarette bulundu. Vali Hasan ŞILDAK, Adalet Komisyonu Başkanı ile bir süre görüştü.

Adalet Komisyonu Başkanı KÜÇÜK, Vali Hasan ŞILDAK'a nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Daha sonra Vali ŞILDAK, Kara Astsubay MYO Komutanı Topçu Alb. Yüksel KOLCU'yu ziyaret etti.

Kara Astsubay MYO Komutanı Topçu Alb. Yüksel KOLCU tarafından karşılanan Vali ŞILDAK şeref defterini imzalayarak Albay KOLCU ile bir süre görüştü.

Kara Astsubay MYO Komutanı Topçu Alb. Yüksel KOLCU Vali ŞILDAK'a çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Hasan ŞILDAK, Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Mehmet Gücü'ye iade-i ziyarette bulundu.

Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bkm. Alb. Mehmet Gücü tarafından karşılanan Vali Hasan ŞILDAK şeref defterini imzalayarak Albay GÜCÜ'den çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Bültenler