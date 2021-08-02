Balıkesir Valiliği; ateş yakmayı da yasakladı
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Balıkesir Valiliği; ateş yakmayı da yasakladı

Balıkesir Valiliği; ateş yakmayı da yasakladı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara giriş yasağına ilave olarak, 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar kontrol altında tutulan özel piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmasını da yasaklandı.

BALIKESİR Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara giriş yasağına ilave olarak, 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar kontrol altında tutulan özel piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmasını da yasaklandı.

Balıkesir Valiliği tarafından, havaların ısınmasıyla ilgili olası yangın risklerine karşı alınan karar ile belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş 31 Ekim Pazar gününe kadar yasaklanmıştı. Hava sıcaklığının artması nedeniyle belirlenen mesire alanlarında ateş yakılması da yasaklandı.

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İçinde bulunduğumuz hafta boyunca hava sıcaklıklarının artış göstermeye devam etmesi nedeniyle ormanlık alanlarda yangın riskinin yükselmesi ve orman kenarlarında kontrollü de olsa piknik amaçlı ateşlerin oluşturduğu tehlikeli durumlar göz önüne alınarak 29 Temmuz 2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Ormanlara Giriş ve Çıkışların Yasaklanmasına İlişkin kararımıza ilave olarak? 1 Eylül 2021 tarihine kadar il genelinde bütün mesire yerleri, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parkların içindeki bütün alanlarda mangal, semaver, kamp ateşi, piknik ateşi ve kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Bu alanların yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan kuruluşlar tarafından ateş yakılmasına izin verilmeyecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. Söz konusu alanlar Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile kolluk birimleri tarafından etkili bir şekilde denetlenecektir."


Balıkesir Valiliği; ateş yakmayı da yasakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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