BALIKESİR Üretici bakla fiyatından memnun

Üretici bakla fiyatından memnunBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, taze bakla hasadına koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek başlandı.

Üretici bakla fiyatından memnun

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, taze bakla hasadına koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek başlandı. Üreticiler 5 liraya alıcı bulan bakla fiyatından memnun.

Burhaniye'de taze bakla hasadına başlandı. Bakla hasadında koronavirüs tedbirleri kapsamında da sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Öte yandan hasadı yapılan baklanın 5 liraya kadar alıcı bulması üreticiyi sevindirdi.

Baklada bu yıl kazancın iyi olduğunu belirten çiftçi Mehmet Ekşi, 'Bu sene bakla yılıymış. 5 dekarlık tarlama bakla ektim. Güzel de verimi var. 5 liraya alıcı buluyor. Şu anda hasat yapıyoruz. Hasat sırasında da sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. 2-3 metre aralıklarla bakla topluyoruz. Zeytinlerin arasında üstelik baklamız. Bakla, zeytinlerin arasında dahi olabiliyor. Bakla, bu sene para kazandırdı' dedi.

Kaynak: DHA