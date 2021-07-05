Balıkesir Üniversitesinde ekin hasadı başladı

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü içerisinde yer alan tarıma elverişli arazilerde ekimi yapılan buğday ve arpa için hasada başlandı.

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü içerisinde yer alan tarıma elverişli arazilerde ekimi yapılan buğday ve arpa için hasada başlandı.

Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ekimi yapılan ürünlerden arpa için yapılan yılın ilk hasadına Rektör Prof. Dr. İlter Kuş da katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Karaman, Genel Sekreter Yemliha Yanar ve Genel Sekreter Yardımcısı Salim Başaran da eşlik etti.

Üreten BAÜN, güçlü üniversite

Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite olarak tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerine özel önem verdiklerini belirtirken; "Gerçekleştirdiğiniz üretim faaliyetlerinde 'Üreten BAÜN, Güçlü Üniversite' sloganıyla hareket ediyoruz. Gerek tarımsal üretim çalışmalarında, gerekse hayvansal üretim çalışmalarında üniversite için katma değer oluşturmanın yanında ilgili alanlardaki öğrencilerimiz için de uygulama olanağı sunuyoruz. Tarımsal üretimle elde edilen ürün de üniversitemiz bünyesindeki çiftlikte yer alan hayvanlarımız için yem olarak kullanılmış oluyor. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplam 514 dekar alanda tarımsal üretim yapılıyor

Hasat hakkında Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a bilgiler veren Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman da üniversite bünyesinde 220 dekar alanda buğday, 170 dekar alanda arpa, 100 dekar alanda mısır ve 24 dekar alanda yonca ekildiğinin belirtti. İlk hasadın arpa ile başladığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, destekleri için Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ve üniversite yönetimine teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı