Balıkesir Üniversitesinde bazı fakültelerde yüz yüze eğitim başlıyor
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Balıkesir Üniversitesinde bazı fakültelerde yüz yüze eğitim başlıyor

20.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:10
Balıkesir Üniversitesinde bazı fakültelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN) alınan karara göre, Tıp Fakültesi 4, 5, ve 6. sınıf ile Veteriner Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencileri bahar yarıyılında eğitimlerini yüz yüze gerçekleştirecek.

Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN) alınan karara göre, Tıp Fakültesi 4, 5, ve 6. sınıf ile Veteriner Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencileri bahar yarıyılında eğitimlerini yüz yüze gerçekleştirecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin senatosu toplanarak 2020-2021 eğitim öğretim bahar yarıyılı kararlarını aldı.

Kararda, Tıp Fakültesi 4, 5, ve 6. sınıf ile Veteriner Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencileri bahar yarıyılında eğitimlerini yüz yüze gerçekleştirecek.

Yine Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümü son sınıfları ile İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimlerini yüz yüze, teorik derslerinin ise uzaktan eğitim yoluyla alacaklar.

Bunların dışında kalan ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm birimlerin bütün derslerinin ise uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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