Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 profesör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.
09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 profesör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.
Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda C.Ö. adındaki profesör çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir profesörün de tutuksuz yargılandığı olayda aynı zamanda üniversitede görevli 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA