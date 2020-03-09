Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
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Balıkesir Üniversitesi, 3. Sayfa

Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 profesör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 profesör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.


Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda C.Ö. adındaki profesör çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir profesörün de tutuksuz yargılandığı olayda aynı zamanda üniversitede görevli 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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