Balıkesir Üniversitesi mezunu 60 öğrenci fabrikada istihdam edilecek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesinin, üniversite-sanayi iş birlikleri çerçevesinde yürüttüğü mezun istihdam çalışmaları kapsamında 60 mezun daha Şişecam Elyaf San. A.Ş. fabrikasında istihdam edilecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Üniversitesinin, mezun istihdamı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Şişecam Elyaf San. A.Ş. işbirliği ile düzenlenen "İstihdama Yönelik 6. Cam Uygulamaları Eğitim Programı" için başvurular başladı.

Ön şartları sağlayan ve şirket kriterlerine uygun yaklaşık 60 Balıkesir Üniversitesi mezununun daha Şişecam Elyaf San. A.Ş. Balıkesir fabrikasında istihdam edilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yapılan çalışmayla yeni bir istihdam sürecine daha başlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Şimdiye kadar 130 mezunun proje kapsamında istihdam edildiğini bildiren Rektör Kuş, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede meslek yüksekokullarımız bünyesindeki 20 farklı ön lisans programımızın mezunları, eğitim programa başvurabilecek. Eğitim, sınav ve mülakat süreçlerinin ardından da istihdam süreçleri tamamlanmış olacak. Sürdürülebilir bir iş birliğini ortaya koyarak önemli ve değerli bir örnek olan Şişecam yetkilileri ile üniversitemizin ilgili akademisyenlerine, sürece olan ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Kuş, öğrencilerin kaliteli eğitim almalarının yanı sıra istihdam odaklı iş birliği çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.