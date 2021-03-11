Balıkesir Üniversitesi mezunlarına istihdam ofisi kuruyor

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş yaptığı paylaşımda Üniversite adına önemli bir gelişmeyi açıkladı. Rektör İlter Kuş, daha önce Şişecam ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde 70 öğrenci olmak üzere, mezunlarına istihdam sağladıklarını, bunu artık kurumsallaştırmak için 'Mezun İstihdam Ofisi' kuracaklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş yaptığı açıklamalarında mezunlar için çok önemli bir avantaj oluşturacak olan bu gelişmeyi sosyal medya hesaplarından açıkladı. Rektör Kuş açıklamasında, "Fakültelerimiz, yüksekokullarımız ve meslek yüksekokullarımızdaki 'Mezun İstihdam Ofisi' Balıkesir'de çalışmayı isteyen mezunlarımızı belirleyerek mezun havuzu oluşturacaktır. Bu havuzda mezunlarımıza ait eğitim bilgileri ve mezunlarımızın yapmış oldukları iş başvuruları yer alacaktır. Rektörlük bünyesindeki 'Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörlüğü' şehrimizdeki iş adamları, sanayici, özel kuruluşlar ve belediyelerimiz tarafından gelecek olan, işe alma taleplerini ilgili birim ofisine yönlendirecektir. Şehrimizde kalifiye iş gücünün istihdamına yönelik düzenlenen bu sistem, dinamik ve kompakt bir şekilde çalışarak mezunlarımıza iş imkanı sağlamayı hedeflemektedir" açıklaması yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı