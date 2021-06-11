Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk öğrencilerini bu yıl kabul edecek
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Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk öğrencilerini bu yıl kabul edecek

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk öğrencilerini bu yıl kabul edecek
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde son kurulan akademik birimlerden olan Hukuk Fakültesi, ilk öğrencilerini 2021-2022 akademik yılında kabul edecek.

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde son kurulan akademik birimlerden olan Hukuk Fakültesi, ilk öğrencilerini 2021-2022 akademik yılında kabul edecek.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, yaptığı yazılı açıklamada, "Hukuk Fakültemiz bu yıl ilk öğrencilerini alıyor. YÖK Genel Kurulu kararıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı için Hukuk Fakültemize 60 öğrenci kontenjanı verilmiştir. Üniversitemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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