Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde 'Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi' açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi" açıldı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Sağlık
Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde

Balıkesir ve çevresine 3. basamak niteliğinde sağlık hizmeti sunan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, açılan yeni birimlerle gelişimi sürdürüyor.

Balıkesir ve çevresine 3. basamak niteliğinde sağlık hizmeti sunan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, açılan yeni birimlerle gelişimi sürdürüyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılması dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılarak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Demet Can ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Işınsu Bıçakçıoğlu'ndan birim hakkında bilgiler aldı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, burada yaptığı değerlendirmede, son yıllarda Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesinin açılmasının yanında, farklı branşlarda öğretim üyesi ve asistan kadrolarının hızla güçlendirilmesinin hastanenin çalışmalarına yeni bir ivme kattığını bildirdi.

Hastaneyi niteliksel ve niceliksel olarak büyütmeye devam ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. İlter Kuş, "Eksikler tamamladıkça yenilikleri ve yeni adımları gündemimize alıyoruz. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi de hastanemiz için önemli bir ihtiyaçtı. Rektörlük olarak özel önem verdiğimiz bu süreçte emeği geçen tüm hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Engin Ulusal ile Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu ile de görüşerek devam eden çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fuat Oktay Tunç Soyer Mustafa Şentop
Magazin Amelia Hamlin
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Süleyman Soylu Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hamid Karzai Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde 'Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi' açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:42:41. #1.12#