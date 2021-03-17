Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde beyninden ameliyat geçiren hasta sağlığına kavuştu
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Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde beyninden ameliyat geçiren hasta sağlığına kavuştu

17.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:04
Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde beyninden ameliyat geçiren hasta sağlığına kavuştu

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde, yüksek riskli beyin ameliyatı olan hasta sağlığına kavuştu.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde, yüksek riskli beyin ameliyatı olan hasta sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, b??????oyun, baş, çenede kasılmalar ve sara nöbeti şikayetiyle Balıkesir Üniversitesi Hastanesine başvuran 49 yaşındaki yabancı uyruklu hastanın çekilen MR'ında, beyninin sol tarafında "kavernom" adı verilen beyin damar yumakçığı tespit edildi.

Hasta, Doç. Dr. Utku Adilay ve Dr. Öğr. Üyesi Salim Katar tarafından ameliyat edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Utku Adilay, ameliyatın klinik bünyesinde nöronavigasyon sistemiyle başarıyla gerçekleştirildiğini ve aynı zamanda yapılan ameliyatın üniversite hastanesi ve Balıkesir için bir ilk olma niteliği taşıdığını belirtti.

Aynı bilim dalından Dr. Öğr. Üyesi Salim Katar da hastadaki kavernomun çıkarıldıktan sonra genel durumunun çok iyi olduğunu, nöbetlerinin kesildiğini ve herhangi bir şikayetinin bulunmadığını bildirdi.

Ameliyatı gerçekleştirilen hasta ve yakınları da tedavi süreci dolayısıyla memnuniyetlerini ifade ederek kendileriyle yakından ilgilenen hekimlere ve hastane personeline teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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