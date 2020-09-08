Balıkesir Üniversitesi büyük ölçüde uzaktan eğitim verecek
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Balıkesir Üniversitesi büyük ölçüde uzaktan eğitim verecek

Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu.

Balıkesir Üniversitesi büyük ölçüde uzaktan eğitim verecek
08.09.2020 23:45 | Son Güncelleme: 08.09.2020 23:48

Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yazılı açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK), 13 Ağustos tarihli "Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama" ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi" çerçevesinde, Üniversite Senatosunca 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında verilecek eğitimle ilgili karar alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yurtlarla ilgili değerlendirmesini, ilimiz Pandemi Kurulu'nun açıklamalarını, üniversitemiz akademik birimlerinin görüşlerini, öğrencilerimizin şehirlerarası hareketlilikte ve konaklamalarında yaşayabilecekleri riskleri birlikte ve bütünlük içinde inceleyip değerlendirerek ve öğrencilerimizin en güvenli bir şekilde eğitim almalarını esas alarak, ülkemizin, şehrimizin ve öğrencilerimizin pandemi sürecini en az hasarla atlatması için elimizden geleni yapmak gerektiği bilinciyle kararlar almıştır. Buna göre Tıp Fakültesi, 4.,5.,6. Sınıf öğrencileri ile Veteriner Fakültesi 5. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim görecekler. Bunların dışında kalan önlisans, lisans ve lisansüstü bütün birimlerin bütün dersleri Uzaktan Eğitim yoluyla işlenecek. Alınan kararın başta öğrencilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; öğrencilerimize sevgilerimi ve özlemlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

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