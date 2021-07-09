Balıkesir Üniversitesi BUBYO Uygulama Oteli değer üretiyor

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi, "Şehriyle bütünleşen üniversite" vizyonuyla; eğitimden sağlığa, teknolojiden tarıma, soysal ve kültürel alandan spora, hayvancılıktan turizme varan birçok başlıkta değer üretimini sürdürüyor.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi, "Şehriyle bütünleşen üniversite" vizyonuyla; eğitimden sağlığa, teknolojiden tarıma, soysal ve kültürel alandan spora, hayvancılıktan turizme varan birçok başlıkta değer üretimini sürdürüyor. Üniversite, Burhaniye'de bulunan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu BUBYO Uygulama Oteli ile de Körfez Bölgesinde turizme katkı veriyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, 144 odalı BUBYO Uygulama Otelinin, öğrenciler için uygulama imkanı sunmasının yanında bölgede turizm alanında önemli bir merkez olarak faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "Üniversite olarak şehirle bütünleşme ilkesi bağlamında örnek çalışmalara imza atmak ve her alanda değer üretimini gerçekleştirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın biri de turizm alanında köklü geçmişi olan üniversitemizin bu sektörde yapmış olduğu faaliyetlerdir. Eğitim ile uygulamanın birlikte yürütüldüğü BUBYO Uygulama Otelimiz, Burhaniye'nin en büyük tesisi kimliği ile sadece Balıkesir'de değil Türkiye'de örnek gösterilen ve üniversitemizin vitrini konumundaki birimlerimizdendir. Pandemi öncesinde yılda 30 bine yakın misafiri ağırladığımız ve sektörel gelişmeleri yakından takip ederek hizmet verdiğimiz otelimizin bu yıl da sezona yoğun taleple başlamış olması bizleri sevindirdi. Bölgeye katkı sağlayacak projelerle katma değer oluşturan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve ekibini özverili çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Üniversite yönetimi olarak tüm birimlerimizde olduğu gibi BUBYO Uygulama Otelinin de çalışmalarına desteklerimizi sürdüreceğiz. Balıkesir Üniversitesi olarak turizmde de var olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da verdiği bilgilerde tesiste sadece Üniversite ve kamu kuruluşları personelini değil Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşları ağırladıklarını belirtti. Tesisin, güvenli turizm sertifikasına da sahip olduğunu dile getiren İlban; "Otelimiz ile hem bölgeye istihdam oluşturuyor, hem sektöre personel hazırlıyor hem de gençlerimizi eğitiyoruz. Bunu yaparken de özel sektörün beklentilerine uygun ve onlar gibi hareket ederek yapıyoruz. Başarının anahtarının disiplin ve emeğe saygı olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bölge turizminde önemli bir merkez haline gelen otelimize verdiği destekler dolayısıyla Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkürlerimizi sunarken, bölgemizi ziyaret etmeyi düşünen tüm misafirlerimizi de otelimize davet ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı