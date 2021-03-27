Balıkesir Üniversitesi, bölge hayvancılığına güç katıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkesir Üniversitesi, bölge hayvancılığına güç katıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Balıkesir Üniversitesi, bölge hayvancılığına güç katıyor

Balıkesir Üniversitesi, (BAÜN) tüm akademik birimlerinde değer üretimi ilkesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Balıkesir Üniversitesi, (BAÜN) tüm akademik birimlerinde değer üretimi ilkesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversite bünyesindeki Veteriner Fakültesi ile Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi de eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmaların yanı sıra şehirle bütünleşme ilkesi çerçevesinde Balıkesir ve bölge hayvancılığına hizmet etmeye devam ediyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, eğitim-öğretim çalışmaları ve bilim üretiminin yanı sıra şehirle bütünleşmenin, üniversitenin öncelikleri arasında yer aldığını söylerken, şehirle bütünleşmenin önemli unsurlarından olduğunu belirttiği Veteriner Fakültesi ile Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin de tüm imkanlarıyla Balıkesir ve çevresinde hayvancılık faaliyetlerine güç kattığını dile getirdi.

Rektör Kuş: "Bölgede tarım ve hayvancılığa katkı sunuyoruz"

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş yaptığı açıklamada, "Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz öğrencilerimiz için teorik eğitimlerini destekleyici uygulama ortamı sunarken, gerçekleştirdiği üretim ve satış faaliyetleriyle de üniversitemize katma değer sağlıyor. Gezen tavuk ve bıldırcın yumurtasından etlik piliç ve bıldırcına, kurbanlık küçükbaş hayvandan arıcılık ve bal üretimine kadar geniş yelpazede üretim gerçekleştiren merkezimiz; buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği gibi tarımsal üretim faaliyetlerini de kampüsümüz içerisindeki tarıma elverişli alanlarda sürdürüyor. İlimiz hayvancılığın gelişimi için Veteriner fakültemiz ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz şehrimizdeki ilgili kuruluşlarla ve belediyelerimizle birlikte çalışmaya devam edecektir. Paydaşlarımızla beraber yapacağımız ortak projeler bölge hayvancılığına katkıda bulunacaktır" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir Üniversitesi, bölge hayvancılığına güç katıyor
Balıkesir Üniversitesi, bölge hayvancılığına güç katıyor
Balıkesir Üniversitesi, bölge hayvancılığına güç katıyor
Balıkesir Üniversitesi, bölge hayvancılığına güç katıyor
Balıkesir Üniversitesi, bölge hayvancılığına güç katıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Hande Erçel Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir Üniversitesi, bölge hayvancılığına güç katıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 15:57:47. #1.16#
title