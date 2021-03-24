Balıkesir Ülkü Ocaklarından ASKF'ye Ziyaret
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Balıkesir Ülkü Ocaklarından ASKF'ye Ziyaret

24.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:38
Balıkesir Ülkü Ocaklarından ASKF'ye Ziyaret

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri'ni ziyaret etti.

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri'ni ziyaret etti.

ASKF Başkanı Metin Mengüç ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan yaptığı açıklamada geleceğin teminatı olan gençlere, kulüplere ve spor camiasına verdiği destek ve katkılardan dolayı ASKF'ye teşekkür etti.

Çalışkan; "ASKF Balıkesir'de spor alanında çok önemli bir görevi üstleniyor. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora yönlenmesinde pay sahibi olan ve sosyal faaliyetlerle gençlere sahip çıkan ASKF Başkanı Metin Mengüç ve ekibine teşekkür ediyor ve seçim çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

ASKF Başkanı Metin Mengüç ise ziyaretlerinden dolayı Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan'a teşekkür ederken gençler için çalışmalarını aynı gayretle sürdüreceklerini ifade etti. - BALIKESİR

Balıkesir Ülkü Ocaklarından ASKF'ye Ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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